В Русия бяха свалени пет дрона, кметът на Москва обвини Украйна

В Русия тази сутрин бяха свалени безпилотни летателни апарати. Дроновете са унищожени над периферията на Москва и над Калужка област, предаде ТАСС, като се позова на властите.

Службите за спешна помощ съобщиха, че безпилотните летателни апарати изглежда са се били насочили към руската столица по различно време.

In the Moscow region, after the drone attack, the reception and departure of aircraft from Vnukovo airport was closed 👀👏🏻 pic.twitter.com/T6tIwy08c7