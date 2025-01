Актьор е сред загиналите в пожарите в Лос Анджелис

Р оден във Великобритания австралиец, който като дете участвал в телевизионният сериал Kiddy Kapers, е загинал в горските пожари в Калифорния, съобщи майка му.

32-годишният Рори Сайкс е живял във вила в 17-акровото имение на семейството си в Малибу, когато покривът се запалил на 8 януари.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx