Земетресение с магнитуд 4,9 по Рихтер разтърси италианския остров Сицилия в нощта срещу сряда. Епицентърът на труса бил на 170 км източно от град Палермо, близо до най-активния вулкан Етна, съобщават италиански медии, цитирани от BBC.

Съобщава се за 30 пострадали, повечето от които - леко. Двама от ранените са от Флери, северно от Катания, където се е срутила къща. Нанесени са щети на няколко стари сгради в областта, включително на църквата в Санта Венерина.

Има пострадали и от Пизано и Дзаферана. Най-тежко е засегнат района на Дзаферана Етнеа.

Участък от автомагистрала А18, свързваща градовете Катания и Месина, е затворен заради повреждане на пътната настилка.

Летището в Катания беше затворено заради вулканична пепел, която покрила близките села.

Video: Damage reported in Catania, Sicily after magnitude 4.9 earthquake strikes the area. pic.twitter.com/t36qHBx478

Италианските медии съобщават за паника сред хората, много от които прекарали нощта навън.

ITALIAN VOLCANO: Sicily's Catania airport has resumed full operations a day after an ash cloud from Mount Etna's latest eruption forced it to shut down. https://t.co/U1A35AKbhB pic.twitter.com/jor91iNNFi