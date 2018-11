Земетресение с магнитуд 4,9 бе регистрирано Йонийско море, до бреговете на Гърция, съобщи Европейско средиземноморския сеизмологичен център.

Според техните данни, епицентърът е бил на 284 км. западно от Атина, на дълбочина 10 км.

Няма информация за пострадали и разрушения.

Земетресението е предшествано от по-слаб трус, с магнитуд 4, 7.

Преди малко повече от седмица силно земетресение с магнитуд 6,4 по Рихтер разтресе Гърция и тогава остров Закинтос се премести с поне 3 сантиметра на югозапад.

Промяната е на хоризонтално ниво, докато вертикално преместване не е регистрирано.

Кадри от земетресението в Закинтос вижте във видеото по-горе.

QUAKE! Magnitude 4.9, 29km SW of Mouzaki, Greece on November 3rd 2018 at 11:12 pm ET. pic.twitter.com/Xs6qCIp0OS