Войната в Украйна: Поуки за бъдещи конфликти

Р усия нахлу в Украйна, залагайки на бърза победа над нейните въоръжени сили, но се оказа затънала в продължителна война, която дава много уроци за характера на бъдещите конфликти.

"Тайван си взема бележки от войната в Украйна", отбеляза през ноември председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ генерал Марк Мили. "Има уроци, които научаваме. Има уроци, които европейските страни научават, и уроци, които президентът Си и китайските военни научават."

