Шмигал: Украйна се нуждае от икономическа помощ в размер на 42 млрд. долара

У крайна ще се нуждае от икономическа помощ в размер на около 42 млрд. долара през 2024 г., за да компенсира очертаващия се бюджетен дефицит, заяви министър-председателят Денис Шмигал в обръщението си пред форума на Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) в Маракеш, Мароко, съобщи „Киев Индипендънт“.

Според Шмигал дефицитът ще достигне 21% от БВП на Украйна през следващата година.

Ще бъде необходима подкрепа от международните партньори, за да се помогне на "правителството на Украйна да изпълни основните си социални задължения", каза Шмихал, включително изплащането на пенсии и заплати и подпомагането на онези, чиято собственост е била унищожена от руските атаки.

International support is one of the most important factors that have helped us survive. Next year, 🇺🇦 will need about $42 bn to close the budget deficit and provide social services. In my address at the Annual Meetings of @IMFNews and @WorldBank Group, I thanked for helping… pic.twitter.com/R7wlF8cGgQ