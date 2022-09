Погребват Кралица Елизабет II на 19 септември

П оклонението на кралицата на Великобритания Елизабет II ще се състои в понеделник, 19 септември, в Уестминстърското абатство. Това съобщиха в Twitter от Бъкингамския дворец.

Погребението ще започне в 11:00 часа местно време.

Queen Elizabeth II's funeral will be held on Monday 19 September at Westminster Abbey after she lies in state for four days https://t.co/FyQB3RNz6e