Британското разузнаване: Украйна засили настъпателните си операции на североизток

П рез последните няколко дни украинската армия засили настъпателните си операции в североизточната част на страната.

Това, отчита британското военно разузнаване във всекидневната си сводка, публикувана на сайта на министерството на отбраната на Великобритания, предаде БТА.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 September 2022



