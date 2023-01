Новият проблем на Байдън: Какво ще се случи с Болсонаро

П одобно на Доналд Тръмп, Жаир Болсонаро, крайно десният бивш президент на Бразилия, се справи с изборната си загуба, като избяга във Флорида, където го видяха да носи футболна фланелка на САЩ, да се разхожда из магазин Publix и да хапва от KFC. Според съобщенията ваканцията му във Флорида е претърпяла обрат в понеделник, когато Болсонаро е бил приет в болница в Орландо с "болки в корема", съобщава бразилският вестник O Globo.

Но от неделя насам - когато хиляди привърженици на Болсонаро щурмуваха президентския дворец, Конгреса и Върховния съд, разграбвайки официалните сгради и настоявайки бившият президент да бъде възстановен на поста още на 6 януари - странната обиколка на Болсонаро из слънчевия щат повдига по-сериозни политически въпроси пред президента Джо Байдън, пише Vanity Fair.

"Почти 2 години преди деня, в който Капитолия в САЩ беше атакувана от фашисти, виждаме как фашистки движения в чужбина се опитват да направят същото в Бразилия", написа в Twitter представителката на САЩ Александрия Окасио-Кортес.

"САЩ трябва да спрат да предоставят убежище на Болсонаро във Флорида". По същия начин представителят Хоакин Кастро заяви пред CNN в неделя, че САЩ "не трябва да бъдат убежище за този авторитарен човек, който вдъхновява вътрешния тероризъм в Бразилия. [Болсонаро] трябва да бъде изпратен обратно в Бразилия." В понеделник водещите северноамерикански сили - САЩ, Канада и Мексико - публикуваха собствено съвместно изявление, в което осъдиха насилието от неделя: "Подкрепяме Бразилия, която защитава своите демократични институции. Нашите правителства подкрепят свободната воля на бразилския народ."

Белият дом обаче не каза почти нищо за това как смята да се справи с присъствието на Болсонаро на американска земя.

След загубата си през октомври Болсонаро, ревностен съюзник на Тръмп, който е изправен пред криминални и изборни разследвания от времето, когато е бил на поста, отказа да признае на президента Луис Инасио Лула да Силва и определи поражението си като несправедливо.

В продължение на месеци в крайнодясната политика на Бразилия имаше силен отзвук от измамната кампания на екипа на Тръмп за "откраднати избори". Всъщност двете са толкова свързани, че помощници на Тръмп като Стив Банън и Джейсън Милър съветваха членове на вътрешния кръг на Болсонаро след изборите, съобщи през ноември The Washington Post.

Синът на Болсонаро, бразилският конгресмен Едуардо Болсонаро, според съобщенията се е срещнал с Тръмп във Флорида, а Банън заяви пред "Пост", че е разговарял с депутата по телефона за "силата на протестите в подкрепа на Болсонаро и потенциалните предизвикателства към резултатите от изборите в Бразилия".

Former Brazil President Jair Bolsonaro was admitted to a hospital in Florida for stomach pain, the U.S. House of Representatives adopts rules that give right-wing hardliners more leverage, and more. 5⃣ stories you need to know pic.twitter.com/ZIPeM9KVph