С илен горски пожар бушува в района на град Пеания в подножието на планината Имитос в околностите на Атина, съобщи РИА Новости и в. „Катимерини”, цитирани от агенция БГНЕС. Полицията спешно евакуира хората, съобщиха от Генералния секретариат на гражданска защита.

От събота в Гърция важи код червено за опасност от пожари

поради 40-градусовата жега и силни ветрове. Въпреки всички превантивни мерки, 59 горски пожара са възникнали в събота и 63 в неделя.

„Днес в 3.18 ч. в Пеания в Атика, в подножието на Имитос, избухна горски пожар. Веднага на местопроизшествието бяха изпратени засилени противопожарни сили (133 пожарникари, 42 превозни средства)”, се казва в съобщението.

