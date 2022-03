Няма да заменим свободата си за газ, заяви Жозеп Борел

П оказахме, че няма да заменим свободата си за газ, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел пред Европейския парламент в извънредния дебат за войната в Украйна.

Трябва да прекратим зависимостта си от руския газ, призова той. Показахме, че няма да пожертваме свободата за благосъстояние и напредък, добави Борел.

По неговите думи най-важният урок от войната в Украйна е, че силите на злото съществуват и са способни със сила да решават спор. Трябва да бъдем по-единни, отколкото досега, настоя той.

Spoke to @DmytroKuleba. The shelling against civilian infrastructure yesterday in #Kharkiv violates the laws of war.



The EU stands unwavering at the side of Ukraine in these dramatic moments. pic.twitter.com/gfkBbHCRnB