Липсата на информация за разпространението на COVID-19 в Китай предизвиква тревога по света

Р ешенията на САЩ, Япония и други страни да разпоредят тестване за COVID-19 на пътниците, пристигащи от Китай, отразява тревогата в глобален план, че в продължаващия взрив на разпространение на вируса на китайска територия може да се появят нови варианти, а правителството може да не уведоми останалата част от света достатъчно бързо, пише БТА.

'The problem with China is, at the moment, they are dropping their Covid restrictions, particularly along travel routes.' @DrAmirKhanGP says the UK's lack of precaution is a mistake as 'things can quickly get out of hand' so 'testing people arriving' would be sensible. pic.twitter.com/hO1vB3qAfy