Неизвестен откри стрелба в Бруклин, има ранени

Н ай-малко петима души бяха ранени след като неизвестен откри стрелба по случайни хора в Бруклин, съобщава NBC, цитирайки градската полиция.

Задържани след сигнал, че пият и стрелят с пистолет

Инцидентът се е случил късно снощи, като нападателят е стрелял от автомобил по жители на нюйоркския район.

At Least 5 People Shot in #Brooklyn Drive-By Shootings Linked to Same Vehicle: Cops https://t.co/mTi9I40Vs4