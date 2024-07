Наводнения, жертви и потопен товарен кораб: Тайфунът "Гаеми" връхлетя Тайван

Т айфунът "Гаеми" премина в четвъртък (25 юли) през Северен Тайван, уби двама души, предизвика наводнения и потопи товарен кораб в открито море, след което се насочи към бреговете на Китай, където се очаква да предизвика още проливни дъждове, предаде Ройтерс. (Видеото е архивно)

Typhoon Gaemi lashed the northeastern region of Taiwan on Wednesday night, bringing fierce winds and heavy rain in what was forecast to be the most powerful storm to hit the island in eight years. https://t.co/zcwzWHBrYJ pic.twitter.com/Sw379Lfbgw — The New York Times (@nytimes) July 24, 2024

"Гаеми" достигна сушата около полунощ местно време (19:00 ч. вчера българско) на североизточния бряг на Тайван в провинция Илан. Това е най-силният тайфун, удрял острова от осем години насам, и преди да отслабне поривите му са достигали 227 км/ч, сочат данни на Централната метеорологична администрация.

Към 12:15 ч. (07:15 ч. българско време) "Гаеми" бушуваше в Тайванския проток и се насочваше към град Фучжоу в китайската провинция Фуцзян.

Бурята прекъсна електрозахранването на около половин милион домакинства в Тайван. Повечето от тях вече са били свързани отново, съобщи енергийната компания "Тайпауър" (Taipower).

Super Typhoon Gaemi showing its force in Hualien, Taiwan....pic.twitter.com/5ZfaV5ZkB9 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 24, 2024

Противопожарната служба на Тайван съобщи, че плаващ под танзанийски флаг товарен кораб с девет граждани на Мианма на борда е потънал край бреговете на южния пристанищен град Гаосюн и че към момента няма отговор от екипажа. Издирвателните дейности продължават, допълниха властите. Според информация на ДПА товарният кораб е плавал под името "Фу-Шун" (Fu-Shun), а деветте души екипаж са обявени за изчезнали.

В южните части на Тайван властите очакват валежите да достигнат 2 200 мм (л/кв.м) за периода от вторник насам.

Очаква се тайфунът да донесе още проливни валежи в Тайван, като днес офисите и училищата, както и финансовите пазари бяха затворени, отбелязва Ройтерс.

The mountainous terrain of Taiwan is causing havoc with Typhoon #Gaemi’s trajectory 😵‍💫



Gaemi has taken a sharp turn south off the coast of Taiwan and appears to be temporarily looping back out into the Pacific. Latest radar: pic.twitter.com/3O4mJ3k2Vn — Zoom Earth (@zoom_earth) July 24, 2024

Влаковете ще бъдат спрени до 15:00 ч. (10:00 ч. българско време), а всички вътрешни полети и 195 международни ще бъдат отменени. Високоскоростният влак, свързващ северната и южната част на Тайван, ще бъде започне да се движи отново в 14:00 ч. (11:00 ч. българско време), съобщиха от Министерството на транспорта.

Двама души са загинали, а 266 са ранени в резултат на тайфуна, съобщи правителството в Тайпе. Тайванските телевизионни канали показаха снимки на наводнени улици в редица градове из острова. По информация на ДПА броят на ранените е 279.

Китайски синоптици заявиха, че "Гаеми" ще премине през провинция Фуцзян по-късно днес и ще се насочи към вътрешността на страната, като постепенно ще се придвижи на север, а интензивността му ще намалява. Въпреки това синоптиците очакват силни превалявания в много райони от страната при движението му на север.

Властите вече са предприели мерки за справяне с проливните дъждове и наводнения, като са повишили нивото на готовност и са издали предупреждения за интензивни валежи в крайбрежните провинции Фуцзян и Чжъцзян.

В провинция Фъцзян властите са евакуирали около 150 000 души, главно от крайбрежните рибарски общности, съобщават държавни медии. Тъй като бурните ветрове са се усилили, властите в град Чжоушан, провинция Чжъцзян, са преустановили движението на пътници по водните пътища за срок до три дни.

Железопътните власти в китайския град Гуанчжоу, провинция Гуандун спряха някои влакове по направления през засегнатите от тайфуна райони, съобщи Китайската централна телевизия.

BREAKING: Taiwan's military says it will end this year's annual Han Kuang exercises to transition to providing disaster relief after Typhoon Gaemi. pic.twitter.com/GE2FuaBwFG — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) July 25, 2024

Междувременно в Северен Китай се наблюдават проливни дъждове, причинени от летни бури. Официалните власти в столицата Пекин повишиха нивото на предупреждение и издадоха вчера червен код за опасно време заради силните валежи, съобщиха китайските държавни медии.

В някои райони вече е имало проливни дъждове и се е наложило да бъдат задействани плановете за справяне с извънредни ситуации и са били евакуирани над 25 000 души. Преустановени са и някои влакови услуги на западната железопътна гара в Пекин, съобщават медиите.

