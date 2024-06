Напрежението между Русия и Франция достигна точката на кипене

П оредица от скорошни инциденти отдалечиха още повече Париж и Москва, които и без това са в противоречие заради военните действия на Кремъл в Украйна, коментира Newsweek.

(Във видеото: Продължават разногласията между съюзниците на Украйна)

Когато одобрената вече военна помощ от САЩ закъсня в Конгреса, Франция все повече заемаше водеща роля, настоявайки за западна подкрепа за Украйна в рамките на НАТО. Френският президент Еманюел Макрон беше много по-склонен от много други лидери в рамките на Алианса да повдигне трудната тема за военния персонал в Украйна.

„Като се има предвид предишният малко по-мек подход на Макрон към Русия по време на подготовката и в първите години на войната в Украйна, беше малко изненадващо да видим как той направи обратен завой и сега се превърна в един от най-острите гласове в НАТО“, казва пред Newsweek Уилям Фриър, научен сътрудник в британския мозъчен тръст Council on Geostrategy.

„Изглежда, че Кремъл не е приел добре тази промяна“, добави той.

Следственият комитет на Русия, главният федерален разследващ орган на страната, съобщи в четвъртък, че в Москва е бил арестуван френски гражданин, заподозрян в събиране на руска военна информация.

„Тази информация, получена от чуждестранни източници, може да бъде използвана срещу сигурността на държавата“, се казва в изявление на комисията.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с френското външно министерство.

Отделно от това тази седмица френските власти арестуваха мъж от украинско-руски произход и започнаха разследване, след като той получи „значителни изгаряния след експлозия“ в хотелска стая в северната част на френската столица.

При друг инцидент с няколко ковчега на Айфеловата кула с надпис „Френски войници от Украйна“ Москва отрече да е участвала в акцията.

През май Париж отмени поканата, отправена към руски официални лица за участие в събитията по случай 80-годишнината от десанта в Деня Д, на които в четвъртък присъстваха много световни лидери, включително украинският президент Володимир Зеленски.

В края на май се появиха съобщения, че Париж е готов да изпрати военни инструктори в Украйна - стъпка, която е публично деликатна за много страни от НАТО, желаещи да избегнат пряк конфликт с Русия в Украйна.

Началникът на армията на Киев, генерал-полковник Олександър Сирски, сигнализира, че са „подписани документи“, които позволяват на първата вълна френски военни инструктори „скоро да посетят нашите тренировъчни центрове и да се запознаят с тяхната инфраструктура и персонал“.

Пояснявайки забележките на Сирски, Министерството на отбраната на Украйна заяви, че Киев е „изразил интерес към перспективата за приемане на чуждестранни инструктори в Украйна“ от февруари тази година, но че украинските официални лица „все още обсъждат този въпрос с Франция и други страни“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в коментар, съобщен от руските държавни медии, че „всички инструктори, които обучават украинските войски, нямат имунитет“ срещу руските удари, „независимо дали са французи или не“.

„Ако изпратите ваши войници, ваши специалисти, ваши инструктори на украинска земя, за да могат да обучават украински войници за по-добро насочване и убиване на руснаци, те естествено ще представляват легитимна цел“, заяви Александър Макогонов, говорител на посолството на Русия във Франция, пред френската телевизия BFM TV във вторник.

„Това са скандални изявления, които няма да останат без отговор“, съобщи заместник-говорителят на френското външно министерство Кристоф Льомоан.

Споделяйки кадри в социалните медии във вторник, руското посолство в Южна Африка заяви, че руската армия е „заловила френски наемник“ в харковското село Липци - фокус на руските атаки в североизточната част на Украйна - и се позова на съобщения за френски военни инструктори, които вероятно се отправят към Украйна. Newsweek не можа да провери клипа по независим начин.

⚡️Russian army captured a French mercenary in the neighbourhood of Liptsy, Kharkov region.



In a video that has gone viral on social media, a Russian soldier orders the merc to get out of his trench and drop the weapon. The militant responds in French, obeys and lies on the… pic.twitter.com/kY8uo9Bu55