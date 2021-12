Намериха бомба под кола, която е трябвало да патрулира на митинг с Ердоган

Т урските специални служби са обезвредили бомба, която е можело да се взриви в град Сиирт, където се проведе митинг с участието на президента Реджеп Тайип Ердоган, заяви Хамза Даг, заместник-председател на управляващата Партия на справедливостта и развитието.

An explosive device found under a police car securing a rally held for Turkish president Erdoğan was defused by Turkish police.#Turkey | #Erdogan | #Bombhttps://t.co/EmYgKcHDsY