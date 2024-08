"Най-редкият кит в света" е открит мъртъв на плаж в Нова Зеландия

К ит, намерен мъртъв на плаж в Нова Зеландия по-рано този месец, е идентифициран от учените като кит с лопатовидни зъби - вид, който е толкова рядък, че никога не е бил виждан жив.

Самоличността на петметровото същество е определена по цветовите му характеристики и формата на черепа, човката и зъбите му.

Останките са поставени в хладилна камера, докато се извърши ДНК анализ, като експертите твърдят, че може да минат няколко седмици, преди да бъде потвърдена окончателната идентификация.

Asymmetry in the male Spade-toothed Whale (Mesoplodon traversii)? That is so fkn cool! For years, I’ve been hoping that we’d observe a living male or find one beached, and it finally happened. I just hope he led a good life and sired many calves. #beakedwhale pic.twitter.com/QFmJViY4ZD

Тъй като са намерени толкова малко екземпляри и не е имало наблюдения на живо, за този вид кит се знае много малко.

Изследователите твърдят, че откриването на трупа може да им помогне да получат нова важна информация за вида.

Местните власти са уведомени, че китът е изхвърлен на брега на 4 юли в устието на река Тайари, в провинция Отаго на Южния остров на Нова Зеландия.

Spade-toothed whales are the world’s rarest, with no live sightings ever recorded. No one knows how many there are, what they eat, or even where they live in the vast expanse of the southern Pacific Ocean. https://t.co/x5Zs6VRp5u pic.twitter.com/OZQodekshq