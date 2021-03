53 години по-късно – спомен за най-мрачния момент от Виетнамската война

В иетнамската война е едно от най-мрачните и кървави събития в световната история. Конфликтът отнема живота на над 1 млн. души, а последиците от него се усещат и до днес. От всичките зверства, извършени по време на войната, едно се откроява със своите мащаби и шокираща жестокост. Става въпрос за клането в селото Ми Лай. На 16 март 1968 г. там нахлуват американски войници и убиват по брутален начин стотици жени, деца и възрастни мъже.

"It was insanity": At My Lai, U.S. soldiers slaughtered hundreds of Vietnamese women and kids https://t.co/4m2b93NRld — The Washington Post (@washingtonpost) March 16, 2018

В навечерието на клането

През декември 1967 г. в Южен Виетнам пристига рота „Чарли“, част от 1-ви батальон на 20-и пехотен полк. През следващите няколко месеца тя претърпява серия от инциденти, които костват живота на петима войници (те стават жертви на капани и заложени мини). Така се стига до средата на март 1968 г., когато американското военно разузнаване докладва за разкрити убежища на бойци от Народния фронт за освобождение на Виетнам (НФОВ) в района на град Сонг Ми – включително в селото Ми Лай.

Рота „Чарли“ получила нареждане да атакува въпросния район. Заповедите били не само да се неутрализират вражеските сили, но и да се изгорят всички къщи, да се отровят кладенците и да се избие добитъка. В навечерието на офанзивата, капитан Ърнест Мелина обявил, че всички цивилни трябва да се съберат на местното тържище, а ако някой откаже – значи е член на НФОВ и трябва да бъде убит. Военните нахлуват в Ми Лай в ранните часове на 16 март.

This is the story behind the photographs that showed the world what happened at My Lai https://t.co/xDiAIQWrRG — TIME (@TIME) March 16, 2018

Неописуема жестокост

Рота „Чарли“ атакувала след кратък артилерийски и въздушен обстрел. Вражески бойци, обаче, не са открити. В този момент повечето местни жители се готвели за пазарен ден и не се опитали да избягат. Стрелбата по тях започнала изневиделица. Хари Стенли, който е картечар от рота „Чарли“, по-късно си спомня как един американски войник намушкал с щика на своето оръжие възрастен мъж, а след това бутнал друг човек в кладенец и хвърлил вътре граната. Стенли видял още как около 20 души, основно жени и деца, били разстреляни пред храм, докато се молели.

Десетки цивилни били натикани в напоителни канали, където били екзекутирани. Много от тях били убити лично от втори лейтенант Уилям Калей, който ръководел един от взводовете, участвали в офанзивата. Американските войници стреляли и хвърляли гранати по всичко, което се движело. Зверствата продължили и през следващите два дни. Много жени били изнасилени и след това убити. Свидетелствата сочат, че повечето военни не участвали в издевателствата, но нито се опитали да ги спрат, нито докладвали за случилото се.

A forgotten hero stopped the My Lai massacre 50 years ago today https://t.co/h3gwX5Opmr pic.twitter.com/YJDZGCM70W — Los Angeles Times (@latimes) March 17, 2018

Проява на героизъм

На фона на тези жестоки кръвопролития, един американски военен се откроил с проявената от него смелост и доблест. Става въпрос за Хю Томпсън-младши. Когато прелетял със своя хеликоптер над Ми Лай, той веднага докладвал за голям брой убити и умиращи деца, жени и възрастни хора. Томпсън-младши и неговият екипаж станали свидетели на ужасяващи гледки – включително как капитан Медина прострелял в главата невъоръжена жена и как група войници разстреляли няколко цивилни, струпани в канал, пълен с тела.

С риск за собствения си живот, Томпсън-младши успял да спаси и евакуира 16 жени и деца, скрити в землянка. Той наредил на своя екипаж да стреля по всеки американски войник, който се опита да нападне беззащитните хора. След първия изпълнен курс до Ми Лай, той отново се завърнал там, а член на неговия екипаж успял да спаси още едно дете, скрито сред телата на убитите местни жители. През 1998 г. трима ветерани, които предотвратили продължаването на масовите убийства, получили медали за проявената от тях смелост.

Survivors of Vietnam's My Lai massacre remember 'darkness and silence' https://t.co/rEefjZnZbP pic.twitter.com/kaFE8tJErS — Reuters (@Reuters) March 17, 2018

Спомените на оцелелите

На 16 март 1998 г. в Ми Лай се състояла церемония в памет на жертвите на клането. На нея присъствали местни жители, оцелели от кошмарните събития, както и виетнамски и американски военни. Сред тях бил Хю Томпсън-младши, както и Фан Ти Нан, която по време на клането била на 14 години. Спасил я Томпсън-младши. В речта, която произнесла по време на церемонията, тя споделила: „Ние никога няма да простим за случилото се. Опитваме се да не мислим за тези събития, но в сърцата си носим белези, които няма как да зараснат“. На събитието не присъствал нито един официален представител на САЩ.

Подобна церемония се състояла и на 16 март 2008 г. Тогава своите спомени споделила друга жена, която по време на клането била на 8 години: „Цялото ми семейство беше избито – майка ми, баща ми, брат ми и трите ми сестри. Бях захвърлена в канал, пълен с тела. Помня всичко толкова ясно, все едно се е случило вчера“. Година по-късно, Уилям Калей за пръв път публично се извинява за масовите убийства: „Не минава нито ден, в който да не се разкайвам за случилото се. Искрено съжалявам…ако се чудите защо не съм се опитал да защитя тези хора, то имайте предвид, че по това време аз бях втори лейтенант и просто изпълнявах дадените ми заповеди“.

"What it was like to cover the trial of the only man found guilty for his role in the My Lai massacre" https://t.co/5DfXnViuKQ — TIME (@TIME) March 16, 2018

Виновни или невинни?

Първите обвинения за предумишлени убийства, извършени в Ми Лай, са повдигнати срещу Калей и още 25 офицери и войници през септември 1969 г. Два месеца по-късно, шокиращи подробности за случилото излизат в пресата и предизвикват вълна от недоволство. Американската армия повдига обвинения срещу 17 офицери за прикриване на информация по случая. Повечето обвинения, обаче, са оттеглени, а единственият от въпросните военни, срещу когото е проведен процес, е оправдан.

Ernest Medina, company commander acquitted in My Lai Massacre, dies at 81 https://t.co/1daJd0RSzU — The Washington Post (@washingtonpost) May 15, 2018

От всички обвинени за участие в масовите убийства, единствено Калей е признат за виновен и е осъден на доживотен затвор. Само два месеца по-късно, американският президент Ричард Никсън решава да промени това и настоява за преразглеждане на присъдата. Така, тя е намалена на 4 години и 1 месец. Капитан Ърнест Медина на свой ред отхвърля твърденията, че е издавал заповеди, довели до клането и е оправдан по всички обвинения. По-късно става ясно, че повечето войници, участвали в офанзивата срещу Ми Лай, са напуснали служба и по тази причина срещу тях така и не са повдигнати обвинения.

