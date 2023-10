Най-малко 20 души загинаха в автобусна катастрофа в Италия

Н ай-малко 20 души загинаха при падането на автобус от естакада в Северна Италия днес, предаде "Ройтерс", като се позова на местните власти.

Трагедията е станала близо до Венеция, поясни кметът на града Луиджи Бруняро.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb