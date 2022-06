Силно земетресение в Афганистан, над 900 загинали

Б роят на жертвите при земетресението в Източен Афганистан тази нощ достигна най-малко 920. Около 620 човека са ранени, каза представител на талибанските власти пред телевизия Толо нюз, предаде ТАСС.

Последно беше съобщено за най-малко 255 жертви.

Земетресението с магнитуд 5,9 е станало на дълбочина 10 км около 01:30 ч. днес, съвсем близо до границата с Пакистан, посочи Геоложкият институт на САЩ, цитиран от Франс прес.

По негови данни е имало и втори трус с магнитуд 4,5 почти на същото място и по същото време.

Трусът е с епицентър на 42 километра югозападно от Хост - главния град на едноименната източна провинция, граничеща с Пакистан, информира по-рано Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Повечето от потвърдените жертви са в граничещата с Пакистан афганистанска провинция Пактика. Съобщения за загинали има също в Хост и друга източна провинция - Нангархар. Земетресението е било усетено в столицата Кабул, също в Пакистан и Индия.

500 души били ранени според съобщение в Twitter на правителствения говорител Мохамед Наим.

BREAKING: An earthquake of magnitude 6.1 has killed at least 130 people in Afghanistan, the country’s disaster management authority says https://t.co/J77gTrrslb pic.twitter.com/5zVsnefc41