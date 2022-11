Почина звездата от "Power rangers" Джейсън Дейвид Франк

Н а 49 години почина актьорът Джейсън Дейвид Франк, най-популярен с ролята си на зеления/белия Power Ranger в хитовия телевизионен сериал от 90-те години, предаде списание People.

Actor Jason David Frank, best known for starring in the original “Mighty Morphin Power Rangers” TV franchise, has died at age 49, according to multiple reports citing his representative. https://t.co/92Z32ucjMa

"За съжаление е вярно", потвърди представител на Франк пред списанието.

"Моля да уважите личното пространство на семейството и приятелите му в този ужасен момент, докато се примиряваме със загубата на това прекрасно човешко същество. Той много обичаше семейството, приятелите и феновете си", добавя представителят.

Причината за смъртта на актьора не е ясна.

Jason David Frank, best known for his roles as the Green Ranger (and White Ranger) in 90s TV series ‘Mighty Morphin Power Rangers’ has passed away.



Sources close to the situation report Jason died by suicide. He was just 49. pic.twitter.com/TqQURoiVz7