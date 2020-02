На 103 години почина легендата в киното Кърк Дъглас

А мериканският гигант на киното Кирк Дъглас, който почина в сряда на 103 годишна възраст, се издигна до висините на Холивуд от бедно детство като син на еврейски руски имигранти, пише АФП.

Той беше един от последните от Златната ера на киното, често играеше ролята на мачо в около 90 филма в рамките на шест десетилетия кариера.

С очарователни трапчинки и цепка на брадичката, Дъглас беше популярен сред дамите, но също призна, че е бил гневен в зряла възраст заради трудното си детство в Ню Йорк.

"Все още тая гняв в себе си", казва той в статия за New York Times през 1988 г. след излизането на първата си автобиография.

R.I.P. Kirk Douglas (1916-2020) pic.twitter.com/nNlSZSSOWH — Lost in Film (@LostInFilm) February 6, 2020

"Мисля, че трябва да го оставя да си иде, защото смятам, че гневът беше горивото, което използвах за постигането на това, което исках да правя; виждате го във филмите ми, виждате го в имитациите, които хората ми правят."

Ролята, която може би го обезсмърти като звезда, беше тази на непокорен роб на Римската империя, превърнат гладиатор в епоса от 1960 г. "Спартак".

Дъглас продуцира и филм, който взе четири Оскара. Той спечели похвала за включването в надписите на истинското име на холивудския сценарист Далтън Тръмбо, който беше в черен списък заради своите симпатии към комунистите и пишеше под псевдоним.

Кърк Дъглас е номиниран за "Оскар" за ролята му на боксьор в "Шампион" (1949), безмилостен продуцент на филми в "Лошите и красавицата" (1952) и на измъчения художник Винсент Ван Гог в "Жажда за живот" (1956).

Но единственият му Оскар идва през 1995 г. като почетна награда за цялостен принос "50 години като творческа и морална сила в общността на киното".

R.I.P. Kirk Douglas



I once had the honor and privilege of having dinner with him and his wife. Great man, great woman. I recommend his extraordinary autobiography “A Ragman’s Son.”#KirkDouglas pic.twitter.com/Xq5G5L8xxe — Larry Elder (@larryelder) February 6, 2020

Други главни роли бяха на френски редник в самоубийствена мисия през Първата световна война в „Пътища на славата“ (1957 г.) и американската легенда Док Холидей в „Престрелка при О.К Корал“ (1957 г.).

"Често актьорът представя злодей, аморален тип или самонадеян крадец. Кърк Дъглас се грижеше да омекоти твърдостта си с внушения за болка, остроумие и симпатия", казва Американският филмов институт, който го нарежда на 17-о място в списъка на най-великите легенди на екран.

През 70-те години той застава зад камерата, режисирайки "Scalawag" (1973) и "Posse" (1975). Също така се занимава с писане, като през 1988 г. издава първата си автобиография, последвана от още 10 заглавия.

В автобиографията си Дъглас пише: "Винаги съм работил с теорията, че когато играеш слаб персонаж, трябва да намериш момент, когато той е силен. И ако играеш силен характер, намери момент, когато той е слаб".

Kirk Douglas, the legendary star of films such as “Champion,” “Spartacus” and “20,000 Leagues Under the Sea,” has died. He was 103. Here's a look back at his life and career. https://t.co/Dfr1wT2mK4 pic.twitter.com/2ZkYb5yJTM — CNN (@CNN) February 6, 2020

Дъглас е роден с името Исур Даниелович Демски в Ню Йорк на 9 декември 1916 г. в семейството на неграмотни еврейски руски имигранти, единствено момче с шест сестри. Беше трудно, казва той по-късно, с бедно семейство, антисемитизъм и баща алкохолик, е принуден да изкарва прехраната си като мияч.

"В известен смисъл винаги съм се чувствал отвън как гледам навътре", каза той в статия за New York Times.

"Това е моят произход, по дяволите. Баща ми беше неграмотен руски имигрант, най-ниското стъпало."

Мечтата му за спасение била актьорството и той започва да играе в гимназията, в крайна сметка влиза в Американската академия за драматично изкуство и променя името си.

За да оцелее е работил като сервитьор, общ работник и портиер. През 1941 г. той влиза на Бродуей, но начинаещата му кариера е прекъсната от службата във флота.След войната се отправя към Холивуд.

Романтичните му завоевания са много, въпреки че веднъж казва, че никога не е броил, но те включват звезди като Рита Хейуърт, Марлене Дитрих, Джоан Крофорд и Ава Гарднър.

"In acting and movie-making, I really think that vitality/energy is the first requirement." Take a look back through the iconic career of Kirk Douglas... https://t.co/whHipV0mh3 pic.twitter.com/n0BIW1MbKT — The Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2020

Четиримата синове на Дъглас го последваха в киното.

Отличените с Оскар актьор и продуцент Майкъл и Джоел са от брака му с актрисата Даяна Уебстър, с която се развежда през 1951 година.

Три години по-късно той се жени за белгийско-американката Ан Буйдънс, от който брак се раждат Питър и след това Ерик, който почина през 2004 г. от свръхдоза.

Дъглас също е победил смъртта: той оцелява при катастрофа с хеликоптер през 1991 г. и инсулт през 1996 г., заради който почти не може да говори.

На своя 100-и рожден ден през 2016 г. той приписва забележителното си дълголетие на втория си брак.

"Имах късмета да намеря своята сродна душа преди 63 години и вярвам, че прекрасният ни брак и нашите нощни разговори в този „ златен час “ми помогнаха да оцелея във всички неща", каза той за списанието за знаменитости Closer Weekly.

"На мен и братята ми Джоел и Петър той беше просто татко, на Катрин Зита-Джоунс - прекрасен свекър, на внуците и правнука - техния любящ дядо, и на съпругата му Ан - прекрасен съпруг“, написа Майкъл Дъглас във Фейсбук.

"Животът на Кърк беше добре изживян и той оставя наследство във филми, които ще останат за бъдещите поколения, и история като известен филантроп, който работи за подпомагане на обществеността и за мир на планетата."

Rest in Peace to the great Kirk Douglas. Duke & Kirk starred in 3 films together, In Harm's Way, Cast A Giant Shadow, & The War Wagon. Our thoughts & prayers are with the Douglas family during this time. pic.twitter.com/t1gpXivNmQ — John Wayne Official (@JohnDukeWayne) February 6, 2020

