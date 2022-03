Мъж се сдоби с черен космат език след прекаран инсулт

И ндиец на около 50 години се сдобил с черен окосмен език след прекаран инсулт, съобщи сайтът Science Alert.

Мъжът бил с отслабена лява страна на тялото след прекаран преди ри месеца инсулт и бил сложен на диета с пюрирана храна, казаха лекарите. Те уточняват, че езикът му бил покрит с нещо черно почти изцяло, но страните и малка част в средата били пощадени.

Рядък случай в медицината – мигли на венците

COVID-19: Мъж си сложи осем дози ваксина

Докторите диагностицират състоянието като черен космат език или lingua villosa nigra,

безобидно състояние, според Американската академия по орална медицина. Косматият език се среща при около 13% от населението на Земята.

Did you know that 13% of the population can get something called black hairy tongue? Just when I thought I heard of everything… brush your tongue, folks! pic.twitter.com/rCMrPqUAED