Мъск яростно отрече да е имал връзка с Никол Шанахан

И лон Мъск яростно отрече да е имал връзка със съпругата на дългогодишния си приятел и съосновател на Google Сергей Брин, предаде ДПА.

Така той опроверга публикация във в. "Уолстрийт джърнъл" от неделя, в която се твърди, че тази афера е сложила край на брака на Брин, както и на приятелството му с Мъск.

"Това е пълна глупост", написа съоснователят на компанията "Tesla" за предполагаемата връзка. Твърди се, че тя разцъфтяла, когато Брин и съпругата му Никол Шанахан вече са били разделени, но все още са живеели заедно.

"Сергей и аз сме приятели и бяхме заедно на парти снощи! Виждал съм Никол само два пъти за три години, и двата пъти с много други хора наоколо. Нищо романтично", заяви Мъск.

Elon Musk’s allegedly banged Google co-founder Sergey Brin’s wife leading to the couple’s divorce filing. The two are apparently no longer friends. ⁦@elonmusk⁩ https://t.co/87JEc3fSe6