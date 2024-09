Мъртъв е мъжът, убил олимпийка, запалвайки я полята с бензин

М ъжът, обвинен в изгарянето на угандийска олимпийка, също е починал, съобщават кенийските медии.

Ребека Чептегей почина миналия четвъртък, след като остана тежко ранена след предполагаем спор за земя в Кения.

Вестниците „Кения Стар“ и „Нейшън“ съобщават, че Диксън Ндиема е починал в понеделник вечерта в интензивното отделение, където е бил приет, след като също е получил наранявания при нападението.

Това е станало в болницата Moi Teaching and Referral Hospital в Елдорет - същото лечебно заведение, в което е била лекувана и Чептегей.

Rebecca Cheptegei - Burned

Agnes Tirop - Stabbed

Damaris Mutua - Strangled



All female athletes killed in the last 3 years whose husbands or boyfriends are suspects. Kenya has a femicide problem pic.twitter.com/w5lQLA1OPy