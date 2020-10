Мощно земетресение близо до Аляска, опасност от цунами

С илно земетресение с магнитуд 7,5 удари южно от намиращите се край бреговете на Аляска Алеутски острови и стана причина за района да бъде издадено предупреждение за цунами, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от агенциите.

BREAKING: M7.5 #earthquake south of the Aleutian Islands triggers #tsunami warning for parts of southern Alaska, including Kodiak, Homer. pic.twitter.com/9Jz6OHFjt3

Американският център за предупреждение за цунами заяви, че трусът, за който първоначално беше съобщено, че е с магнитуд 7,4, е предизвикал издаването на предупреждение за цунами за Санд Пойнт, Колд Бей и Кодиак, които са рядко населени.

The tsunami warning has been downgraded to a tsunami advisory, but aftershocks keep hitting communities near Sand Point after a magnitude 7.5 earthquake Monday afternoon. Here's what the 7.5 earthquake looked like in Cold Bay. #Alaska #earthquake



