Свирепа зимна буря връхлита САЩ: Тежки снеговалежи и хаос по пътищата

П ригответе си термобельо и внимавайте за падащи игуани: полярният вихър носи изключително студено време на милиони американци през януари.

(Във видеото може да научите повече за: Мощна снежна буря удари Япония, на места преспите са 2 метра)

Според Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) между 4 и 6 януари, зимна буря ще донесе значителни количества сняг и лед в Централните равнини до Източното крайбрежие на Средния Атлантик.

Студеното време ще пристигне в събота в Централните равнини, преди да се насочи на изток към долините на Охайо и Тенеси в неделя, като ще завърши в района на Средния Атлантик в неделя вечерта и през следващата седмица.

