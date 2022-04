Мощен взрив в Истанбул, наложи се евакуация на цели сгради

Е ксплозия в истанбулския квартал Бейоглу наложи евакуация на обитателите на жилищна сграда в близост, съобщава турската телевизия ТГРТ.

Причина за евакуацията е гъстият дим в района на взрива, който е станал на място, където има подземни високоволтови кабели.

Според данни на телевизионния канал Хабертюрк към 08.30 часа са се възпламенили кабели под земята, което е предизвикало взрив. Това е довело до силна паника сред местните жители. Граждани са алармирали полицията и пожарната служба, чиито екипи са били изпратени на мястото.

