Експлозия затвори „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк

Ч аст от Таймс Скуеър в Ню Йорк в САЩ беше затворен в неделя вечерта след експлозия и пожар в шахта, съобщи CBS News, според Dariknews.bg.

Инцидентът е станал около 18:45 часа близо до Седмо авеню.

Енергийната компания Кон Едисън съобщи, че повреда на захранващия кабел е довела до експлозия и пожар в шахта. Докато пожарникарите работили по потушаването на пожара, от тази шахта и две други започнал да излиза тъмносив дим, който изпълнил въздуха.

Update from @FDNY : NO INJURIES. around 6:47p at 215 west 43rd st “fire operations on scene for three manholes on fire. Firefighters in process of searching surrounding properties for any elevated carbon monoxide levels. Utility companies en route. No injuries.” https://t.co/afut2Q7MF3