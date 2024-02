Моника Люински оглавява модна кампания за насърчаване на гласуването

М оника Люински е подписала договор с голяма модна марка, за да оглави най-новата ѝ кампания.

Бившата стажантка в Белия дом, превърнала се в активистка - известна с аферата си с бившия президент на САЩ Бил Клинтън - участва в нова кампания за работно облекло на марката Reformation от Лос Анджелис, която насърчава хората в САЩ да гласуват на предстоящите президентски избори.

Monica Lewinsky has been signed by a major fashion brand to spearhead its latest campaign



Read more 🔗



https://t.co/koqqiqAEDr — Sky News (@SkyNews) February 28, 2024

Наречена You've Got The Power (Имаш силата), 50-годишната г-жа Люински се появява на уебсайта на марката, облечена в различни луксозни модни артикули, сред които кожен тренч и червена пола и топ от две части.

Колекцията, създадена в партньорство с уебсайта Vote.org, който предоставя информация на избирателите в Америка, включва и потник с лого You've Got The Power на цена 88 GBP.

Monica Lewinsky has joined forces with Reformation and https://t.co/C3uc5cqXIN for the brand's new You've Got the Power campaign, which features its workwear collection.https://t.co/3ofYZgLEcF pic.twitter.com/ztlTJ9ljJJ — ABC News (@ABC) February 27, 2024

"Моника от дълго време дава възможност на жените да използват гласа си и да се чувстват силни. Затова е логично тя да ни помогне да направим същото", се казва на уебсайта.

"И макар че страхотните дрехи няма да решат всичко, да ги облечете и да отидете до урните е доста добро начало. Видяхме в анкетите, че разочарованието на избирателите се е увеличило, а апатията е нараснала", каза Люински пред списание Elle.

25 години след скандала с Клинтън: Моника Люински споделя какво е научила

"Всички ние трябва да си напомняме, че не можем да позволим това да попречи на нуждата да гласуваме, че така използваме гласа си. В това е нашата сила", каза тя за мотивацията си да се съгласи да бъде част от модната кампания.

Monica Lewinsky joins hand with fashion brand to promote voting ahead of US Presidential Elections



READ: https://t.co/ilLlpGObYp#USElectionshttps://t.co/ilLlpGObYp — WION (@WIONews) February 28, 2024

Тя каза, че въпреки че изпитва притеснение да застане пред камерата, е станала "донякъде експерт" в опазването на психичното си здраве, като в тази връзка избягва негативните коментари онлайн.

Люински попадна в заглавията на вестниците в края на 90-те години на миналия век, след като г-н Клинтън официално отрече аферата на двойката, а по-късно призна, че двамата са имали "неподходящ интимен физически контакт".

Скандалът доведе до импийчмънт на г-н Клинтън от Камарата на представителите през 1999 г. По-късно Сенатът го оправдава и той завършва втория си мандат през 2001 г.

Г-жа Люински се завърна в публичното пространство през 2014 г. като активист, който се обяви срещу кибертормоза, а през 2015 г. призова за прекратяване на публичното опозоряване по време на лекция в Ted Talk, която оттогава е гледана от над 21 милиона души.