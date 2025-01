Момче от фаталния полет на American Eagle оцеля по чудо заради кучето си

А мериканският състезател по фигурно пързаляне Джон Маравиля заяви, че му е било отказано да влезе в самолета на American Airlines, който се сблъска с военен хеликоптер във Вашингтон, защото кучето му е било твърде голямо.

19-годишният Маравиля заяви пред руската държавна информационна агенция РИА Новости, че е решил да кара кола, след като му е било отказано да се качи на полет 5342 на American Eagle, който е излетял от Уичита, Канзас, и се е сблъскал с армейския хеликоптер, докато се е опитвал да кацне на националното летище „Рейгън“.

Развитието на ситуацията идва в момент, когато ръководният орган на фигурното пързаляне в САЩ съобщи в изявление, че „няколко членове на нашата фигурна общност“ са били на борда на самолета на American Eagle, който се сблъска с армейски Black Hawk над река Потомак. Самолетът е превозвал 60 пътници и четирима членове на екипажа.

В изявление, публикувано рано в четвъртък, американската федерация по фигурно пързаляне заяви, че състезателите, треньорите и членовете на техните семейства на борда на самолета са се връщали у дома от Националния лагер за развитие, който се проведе заедно с първенството на САЩ по фигурно пързаляне в Уичита, Канзас.

Според уебсайта на американското фигурно пързаляне Маравиля става бронзов медалист на САЩ при юношите заедно с партньорката си Сая Карпентър тази година. Двойката за пръв път си партнира през март 2021 г., тръгва по различни пътища, след като треньорът им се пенсионира след сериите на първенството на САЩ през 2022 г., и отново си партнира през март 2023 г.

Маравиля е цитиран от РИА Новости да казва, че при регистриране на летището му е било казано, че кучето му е „твърде голямо, за да бъде качено, въпреки че това беше нашият обратен полет“.

По думите му той е решил да шофира, след като му е било отказано влизане. Маравиля каза също така пред информационната агенция, че на борда на самолета е имало най-малко 14 фигуристи.

„Не искам да назовавам имена, но в самолета имаше около 14 фигуристи, без да броим родителите им, и няколко треньори. Такава трагедия“, каза той.

