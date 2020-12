Мистериозна болест в Индия, над 300 души са в болница

В ластите в Индия разследват причината за неидентифицирана болест, която доведе до хоспитализацията на над 140 души през почивните дни, съобщава Би Би Си (BBC). По-късно изданието „The Times of India” съобщи, че около 300 са приетите в болница, а един човек е починал от непознатото заболяване, което изглежда засяга нервната система.

Пациентите от град Елуру в провинция Андра Прадеш са имали

широк спектър от симптоми

– от гадене до припадъци и изпадане в безсъзнание, казват лекарите. Редица легла в правителствената болница в Елуру са освободени, в случай, че са необходими. Неизвестната болест идва в момент, в който Индия продължава да се бори с пандемията от коронавирус.

One dead, 300 in hospital as mystery illness hits Andhra's Eluru town Read: https://t.co/iWjUgVOR4e pic.twitter.com/resIyS2CbI

Местни медии съобщават, че на пациентите са правени тестове за COVID-19 и всички те са отрицателни.

Медицински служител в правителствената болница Елуру заяви пред „The Indian Express”: „Хората, които се разболяха, особено децата,

внезапно започнаха да повръщат, след като се оплакаха от парене в очите. Някои от тях припаднаха

или получиха пристъпи”.

Много от приетите в болница пациенти са се възстановили бързо и са били изписани.

Здравният министър на провинция Андра Прадеш Ала Кали Кришна Сринивас заяви, че в кръвните проби на пациентите не са открити следи от вирусна инфекция.

Over 200 hospitalised in 2 days with mysterious symptoms in AP’s Eluru pic.twitter.com/Xy90ctxcS3