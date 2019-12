Мистерия със смъртта на семейство милиардери в Канада

П олицията в Торонто обяви, че е приключило частното разследване на мистериозната смърт на милиардерът Бари Шърман и съпругата му.

Полицейското разследване остава действащо, като още не е ясно какво е причинило смъртта на двамата богаташи.

Остава в сила и обявената от семейството на Шърман награда от 10 милиона долара за този, който даде информация, която да доведе до арест и присъда.

Основателят на компанията за лекарства "Апотекс" и съпругата му Хъни. бяха намерени мъртви в имението им в Торонто.

Телата на двамата висели на колани от конструкцията, която заобикаля вътрешния им басейн. Телата били в полуседнало положение до басейна.

Полицията първоначално обяви, че смъртта на двамата е подозрителна и разследва евентуално убийство. В последствие полицаите казаха, че няма следи от проникване в имението и не издирват заподозрени.

Медии писаха, че полицейски източници им казват, че смъртта на милиардерите вероятно е била убийство, последвано от самоубийство.

Тази версия не беше приета от четирите пълнолетни деца на двойката, които наеха собствен разследващ екип, за да намери причините за смъртта на родителите им.

Месец и половина по-късно полицията определи смъртта на Бари и Хъни като двойно убийство и каза, че продължава да разследва.

Чрез своя адвокат семейството на богаташите отправи редица критики към полицията в Торонто. Беше обявена телефонна линия, на която да се подават сигнали от граждани, както и голяма награда за достоверна информация.

Сега телефонната линия е закрита и полицията в Торонто каза, че ако някой иска да подаде сигнал, трябва да се обърне към тях.

От адвокатската кантора, която обслужва семейството казаха, че частните детективи не са уволнени, а са приключили разследването си.

Шърман е бил известен с многобройни съдебни искове и агресивни бизнес практики, които му позволяват да изгради "Апотекс". В книгата "Игри на рецепти", която е за фармацевтичния бизнес, той се шегува, че има конкуренти които биха го убили.

Бари и Хъни Шърман бяха едни от най-големите филантропи в Канада. Убийството им шокира елита в страната, както и еврейската общност. Приживе двойката направи редица дарения от милиони долари на болници, училища и благотворителни организации. На тяхно име са кръстени сгради, а пред 2015 г. двамата бяха домакини на премиера Джъстин Трюдо по време на кампания за набиране на средства за благотворителност.

