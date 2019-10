Намериха милионерка, убита и зазидана в хладилника ѝ

О ткриха тялото на убита милионерка напъхано в хладилник и залято с бетон.

Милионерката Вони Джирахаронинг бе намерена в нейния собствен хладилник в град Чианг Май в Северен Тайланд.

Жената имала успешен строителен бизнес и се занимавала с благотворителност. Заподозрян за убийството е мъжът, с когото се срещала.

Нейни роднини и приятели посочват, че не са имали контакт с Вони от 18 октомври. Сигналът до полицията обаче е подаден от съседи на 58-годишната жена, които се оплакали от миризма на разложение.

Полицията съобщи, че големи суми са били изтеглени от сметката на милионерката, колата и банковите ѝ карти били взети.

За убийството е заподозрян приятелят на починалата, който изчезнал веднага след нейната смърт. Това е 39-годишният Витун Ситабут, който вече е задържан. Неговото участие в престъплението е доказано от показанията на свидетели, както и от записите на видеокамерите в дома на убитата жена.

