Мистерия около голяма пратка руско злато, влязла в Швейцария

Ш вейцарските рафинерии за ценни метали престанаха да купуват руско злато, когато Русия нахлу в Украйна, но миналия месец голяма доставка на руско злато е влязла в страната. В четвъртък новината, съобщена от агенция "Блумбърг" преди няколко дни, бе потвърдена от швейцарските митнически власти, предаде БТА.

