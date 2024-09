Мигранти ядат кучета и котки: Откъде тръгнаха слуховете?

Д оналд Тръмп повтори твърденията, че имигрантите в щат Охайо систематично ядат домашните любимци на други жители, включително по време на президентския дебат между него и Камала Харис.

Но откъде започна този слух?

Републиканският кандидат каза: „В Спрингфийлд те ядат кучетата, хората, които са влезли (в страната), те ядат котките... Те ядат... те ядат домашните любимци на хората, които живеят там.“

(Видеото е архивно: Проф. Любомир Топалов: Дебатът Харис-Тръмп беше миш-маш от обвинения, обиди и общи приказки)

"И това е, което се случва в нашата страна, и е жалко".

Когато модераторът на дебата на ABC Дейвид Мюър отговори, като каза, че са се свързали с градския управител, който оспори твърденията, Тръмп каза: „Виждал съм хора по телевизията... хората по телевизията казват „кучето ми беше взето и използвано за храна", така че може би той каза това и може би това е добре да се каже за градски управител."

Харис каза смеейки се "това е невероятно" и добави: "Говорете за екстремно".

Вицепрезидентът на Тръмп, Джей Ди Ванс подкрепи коментарите на Тръмп и публикува в Х този понеделник: "Никой не е разпространявал неверни твърдения".

Но откъде тръгнаха тези слухове? Какво накара кандидат за президент на най-голямата страна в света да мисли, че мигрантите тайно ядат кучета и котки?

Ванс, който е сенатор от Охайо, добави, че конкретно хаитянската общност е "причинила много проблеми" в района, и тяхното присъствие е "довело до изчезване на животни", а той го знае от неговите избиратели.

"Градският управител каза, че няма проверими доказателства. Много жители на място казаха, че има. Това просто означава, че градският управител, не е наясно с това, което се случва там."

Той продължи да повтаря, че е говорил с жители, които са видели гъски да бъдат взимани от местните езера и изяждани.

Изглежда слуховете са започнали от местен жител, който се оплака от хаитянски имигранти на заседание на градската комисия в Спрингфийлд на 27 август.

Мъжът, който каза, че е инфлуенсър, призова правителството да "направи нещо", като направи необосновани твърдения за предполагаеми престъпления, които мигрантите извършват. Според него, те ловуват патици в местен парк, колят ги и ги изяждат.

Публикации във Facebook за местни групи за наблюдение на престъпността започнаха да правят подобни твърдения, като един предполагаем жител, чиято публикация стана сензационна, каза, че "приятелка на дъщеря му" е видял хаитяни да ядат котката й и че местните власти са казали, че правят същото с патици и гъски.

Скоро след това случай на нападение над котка в Кантон, Охайо през август, беше грешно приписан от хора онлайн на хаитянски имигрант в Спрингфийлд.

Това е въпреки факта, че Кантон и Спрингфийлд са на около 160 мили един от друг и властите казаха, че обвиненият няма връзка с Хаити, съобщи NBC News.

Какви са фактите?

Полицейският отдел на Спрингфийлд каза в изявление, че е наясно със "слуховете" и няма информация, която да ги подкрепи.

"В отговор на неотдавнашните слухове за престъпна дейност на имигрантското население в нашия град, искаме да изясним, че няма достоверни доклади или конкретни твърдения за домашни любимци, които са били наранени, ранени или малтретирани от лица в имигрантската общност", каза полицията.

Кореспондентът на Sky News в САЩ Марк Стоун каза: "Това е, доколкото ни е известно, напълно неоснователно твърдение", добавяйки, че Тръмп е повярвал на "конспиративна теория".

Кметът на Спрингфийлд Роб Рю също каза във вторник, че няма документирани случаи на имигранти, които ядат домашни любимци.

Говорейки на заседание на градската комисия, Рю каза: "Слухове като тези отнемат от истинските проблеми като жилищните проблеми, ресурсите, необходими за нашите училища и претоварената ни здравна система".

Хиляди временни мигранти от Хаити дойдоха в града през последните години, тъй като дългогодишните вълнения в родната им страна отстъпиха място на престъпници и банди, управляващи улиците, и пристигането им беше нежелано от много в местните общности.

Пристигането им е част от правителствената програма за временен защитен статут, която предоставя разрешение за работа и защита от депортиране на чужди граждани на тези от Хаити и други страни, където жителите са застрашени.

Докато републиканският губернатор на Охайо Майк Деуайн призна във вторник, че хаитяните, които са се преместили там, обикновено са трудолюбиви хора, които обичат семействата си и просто търсят добра работа далеч от опасността.

