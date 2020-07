Откриха мястото, където Ван Гог е нарисувал последната си картина

И зкуствоведи са определили точното място, изобразено в последната картина на художника Винсент ван Гог "Дървесни корени", пише The Guardian.

Приликата на работата от 1890 г. с истински пейзаж близо до френския град Овер–сюр-Оаз е забелязана с помощта на пощенска картичка от началото на 20 век.

Ваутър ван дер Вейн, изследовател от Института на Ван Гог първи забелязва приликата на пейзажа от картичката с последното произведение на художника.

Today in Auvers-sur-Oise a ceremony took place to reveal the place where 130 years ago, shortly before his suicide, Vincent van Gogh painted his final masterpiece 'Tree Roots'. The discovery of the location was made by Wouter van der Veen, who found this post card from c.1900 pic.twitter.com/vvQmmWqyL8