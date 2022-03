Мариупол: Смърт навсякъде, отвличат жени и деца в Русия

Р уските сили са нанесли удар по сградата на Червения кръст в обсадения украински пристанищен град Мариупол, съобщиха украинските власти, като официални лица предупредиха за разрастваща се хуманитарна катастрофа.

Сградата на Международния комитет на Червения кръст бе подложена на обстрел от самолети и артилерия, поясни украинският омбудсман Людмила Денисова.

Нападението е извършено ден след като Международния комитет на Червения кръст призова Украйна и Русия да се споразумеят за доставянето на помощи и безопасната евакуация на цивилните от Мариупол.

Русия обещава да намали военните операции, Украйна предлага неутралитет

По-рано апокалиптични кадри от дрон показаха разрушенията в града, където над 80% от сградите са частично или напълно разрушени.

Днес от кметството в Мариупол обявиха, че руските войски са отвлекли 70 жени и медици от родилен дом и са ги отвели в Русия. Тази информация няма как да бъде потвърдена по независим начин.

Руски медии: Рамзан Кадиров е в Мариупол

Вече повече от 20 000 жители на града са отведени "против волята им" в Русия, където са им конфискували документите за самоличност, след което са преместени "в далечни руски градове", съобщиха от кметството в канала им в Телеграм.

Друга родилна болница в Мариупол беше ударена от руски бомбардировки на 9 март, което предизвика международно осъждане. При нападението загинаха най-малко трима души, включително едно дете. Руски официални лица първоначално обявиха нападението за инсценировка на Украйна, след което го оправдаха, като заявиха, че болницата е била използвана от полк "Азов" и че в нея не е имало медицински персонал и пациенти.

От кадри от дрон се вижда, че руските сили са пощадили само една сграда в центъра на Мариупол - православната катедрала. Това е още едно доказателство, че обстрелът на жилищни квартали и цивилна инфраструктура е напълно целенасочен.

Мариупол: Близо 5000 души са били убити от началото на обсадата на града

На кадрите се виждат и руините на градския театър, който беше разрушен при въздушен удар на 16 март. По това време той е използван като убежище за цивилни и беше атакуван, въпреки че отвън с огромни букви бе изписана думата "деца". Оценките за броя на хората в театъра се различават, като по първоначални данни в него са се укривали до 1 300 души, от тях при обстрела са загинали поне 300.

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски нарече руската обсада на Мариупол "престъпление срещу човечеството". Президентът заяви, че се смята, че досега в града са загинали около 20 000 души, като броят на жертвите не може да бъде независимо проверен.

Около 160 000 души, които все още са в капан в Мариупол и нямат достатъчно храна, вода и лекарства. Руските сили са обкръжили града и отварят "хуманитарни коридори" само към Русия.

Франция, Гърция и Турция се опитват да организират масова евакуация на цивилни от Мариупол, но разговорите между френския президент Еманюел Макрон и руския лидер Владимир Путин приключиха във вторник без споразумение по въпроса.

Цивилните, успели да избягат от Мариупол, описват ситуацията в града като "смърт навсякъде".

"Погребахме съседите си, виждаме смърт навсякъде и дори децата ми я виждат", казва Мария Цимерман, която преди две седмици е избягала в Запорожие, но сега предприема опасното пътуване обратно, за да достави продоволствия и да помогне на други да се евакуират.

This is what Putin thinks the #Russian world should looks like. Drone footage shot in the destroyed city of #Mariupol. pic.twitter.com/Y8Xple2SIp