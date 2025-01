Макрон призова Европа "да се събуди"

К онфликтът в Украйна "няма да свърши утре, нито вдругиден", заяви вчера френският президент Еманюел Макрон, в предупреждение, което едва прикрито е насочено към новия президент на САЩ Доналд Тръмп, който обеща бърз край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"Не може да има мир и сигурност в Европа без европейците и без те да бъдат договорени от европейците", заяви държавният глава на Франция по време на реч пред въоръжените сили, произнесена вчера в база край Рен.

"Предизвикателството днес е да предоставим на Украйна средства, за да издържи и да влезе във всякакви бъдещи преговори от позицията на силата. Предизвикателството утре, когато военните действия бъдат прекратени, ще бъде да дадем на Украйна гаранции срещу евентуално връщане към война на нейна територия, както и гаранции за нашата собствена сигурност", добави той.

