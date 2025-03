Майки в политиката: Какво можем да научим от глобалните примери за България?

П рисъствието на бебета в пленарната зала стана обект на обществено обсъждане, след като депутатката от "Величие" Лариса Савова отправи запитване към председателя на Народното събрание доц. Наталия Киселова дали би могла да участва в ключови гласувания заедно с детето си.

Темата за жените политици, които водят децата си на работа, поставя във фокуса предизвикателствата, пред които са изправени жените в политиката, които също така са и родители. Тази практика се наблюдава в различни парламенти по света, често предизвиквайки дискусии за равенството между половете, семейно ориентираните политики и необходимостта от по-инклузивни работни места.

Примери за политици майки, които взимат бебетата си на работа

Европейски парламент

Жени евродепутати като Юте Гутеланд и Лича Ронзули са водили бебетата си на работа, подчертавайки необходимостта от създаване на детски пространства и адекватни политики за родителски отпуск. Гутеланд се стремеше да нормализира присъствието на деца в работната среда, докато Ронзули акцентира върху трудностите при съчетаването на кариерата и грижата за дете.

While on maternity leave, Rep. @pettersen4co brought her newborn to vote against Republicans’ Medicaid cuts and tax breaks for billionaires.



Thank you for standing up for kids and hardworking families. pic.twitter.com/NudufElQ7e — Democrats (@TheDemocrats) February 26, 2025

Парламентът на Обединеното кралство

Депутати като Джонатан Рейнолдс са споделяли своите преживявания, свързани с балансирането на грижите за децата и парламентарните им задължения. Британският парламент е въвел някои семейно ориентирани мерки, като например гласуване чрез пълномощник, но въпреки това предизвикателствата остават.

Since Jonathan Reynolds is dong the media round for Labour this morning, here he is in 2020 calling for the two child benefit cap to be scrapped to help alleviate child policy.pic.twitter.com/k0P08oHQHe — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) June 18, 2024

Парламентът на Нова Зеландия

Считан за една от най-инклузивните институции, новозеландският парламент разполага с удобства като детска стая и позволява на депутатите да водят бебетата си на работа. Един от най-запомнящите се случаи беше, когато председателят на парламента Тревър Малард нахрани бебето на свой колега по време на дебат.

New Zealand Speaker of The House of Representatives Trevor Mallard has been praised for his babysitting abilities as he fed his colleague's baby son during a parliamentary debate.



Read more: https://t.co/pjW4QFVPLz pic.twitter.com/eYT7Q2902t — HuffPost UK (@HuffPostUK) August 22, 2019

Сенатът на САЩ

Сенатор Тами Дъкуърт влезе в историята, когато доведе новороденото си дете в пленарната зала, след като Сенатът промени правилата си, позволявайки на бебета под една година да присъстват по време на гласувания.

Tammy Duckworth votes on the Senate floor with her newborn baby pic.twitter.com/2ZD3bubT6q — Axios (@axios) April 19, 2018

Предизвикателства и последици

Политиците майки често са подложени на критики и изпитват трудности в съчетаването на професионалните си задължения с грижите за децата. Липсата на официални политики за родителски отпуск и подкрепа за гледане на деца допълнително усложнява ситуацията.

Политики, съобразени с половете

Нараства натискът за въвеждане на политики, които подкрепят както майките, така и бащите в политиката. Сред предложените мерки са разширен родителски отпуск и възможности за дистанционна работа.

Депутатка иска да работи с бебето си в НС

Обществени очаквания

Жените в политиката често са подложени на двойни стандарти, когато става въпрос за семейния им живот. Липсата на деца може да бъде използвана срещу тях, докато майчинството нерядко се възприема като пречка за професионалното им развитие.

Въпреки че в редица държави по света съществува практика депутати да присъстват с бебетата си в пленарните зали, в България подобна възможност не се прилага.

В крайна сметка практиката на политиците майки да водят бебетата си на работа подчертава необходимостта от по-подкрепяща и инклузивна среда в политиката. Това би насърчило по-голямо участие на жените и би допринесло за преодоляване на предизвикателствата, свързани със съчетаването на родителството и политическата кариера.

* Видеото е архивно!

