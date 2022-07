МАЕ предупреди: Европа незабавно да намали потреблението на газ преди тежката зима

Е вропа трябва да предприеме незабавни стъпки за намаляване на потреблението на газ преди зимата, предупреди Международната агенция по енергетика (МАЕ). Тя призовава правителствата да ограничат използването на климатици и да започнат да продават газ на търг за промишлеността. В противен случай рискуват нормиране на синьото гориво (ограничаване на предлагането на газ) през най-студените месеци от годината, пише Financial Times.

