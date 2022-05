Г-7 обеща да спре финансирането на изкопаеми горива до края на 2022 г.

Я пония се присъедини днес за първи път към останалите членове на Групата на седемте индустриални държави, като обеща до края на годината да прекрати публичното финансиране на проекти за изкопаеми горива в чужбина, за да подпомогне борбата с глобалното затопляне.

"Ангажираме се да прекратим новата пряка публична подкрепа за международния енергиен сектор на изкопаемите горива без ограничения до края на 2022 г.", заявиха министрите на енергетиката и климата от Г-7 в съвместно изявление след разговорите в Берлин.

Терминът "неограничен" се отнася до проекти, които не използват техники за компенсиране на част от замърсяването, причинено от емисиите на въглероден диоксид.

