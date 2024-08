Machine Gun Kelly разкри, че баща му е бил съден като дете за убийството на дядо му

П окойният баща на Machine Gun Kelly е имал мрачно детство.

34-годишният музикант разкри миналото на баща си по време на епизода на подкаста Bunnie Xo ’s Dumb Blonde, припомняйки си как родителят му – който почина през юли 2019 г. –е трябвало да бъде изправен пред съда на 9 години за убийството на собствения си баща.

Machine Gun Kelly Reveals His Dad Was on Trial at Age 9 for His Own Father's Murder https://t.co/fRPeWqnY0T

„Историята, която винаги ми е разказвана, е, че дядо ми е изпуснал пистолет и е гръмнал в главата му“, споделя Machine Gun Kelly (чието истинско име е Колсън Бейкър). „Всичко това се случва в стаята с баща ми, който е бил на 9 години. Така той и баба ми са съдени за убийството. И двамата бяха оправдани.“

MGK за първи път разкри ужасяващите подробности за смъртта на дядо си в документалния си филм „Живот в розово“ от 2022 г. , след като отбеляза, че е гледал как баща му „страда много“, докато расте.

When Machine Gun Kelly's dad was only 9 years old, he and MGK's grandmother were both tried for the murder of his grandfather. The singer is now opening up about the bleak episode that haunted his childhood. https://t.co/HR6iYm2Xo1