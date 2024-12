Лъв избяга от собственика си, нападна минувачи

В Пакистан един от трите домашни лъва на жител на град Лахор избяга от клетката си и нападна минувачи, съобщава Pakistan Observer. Инцидентът е станал в предградие на Лахор на 21 декември.

Собственик на животното се оказал Чаудри Али Имран, който отглеждал хищната котка на територията на жилищен комплекс. Все още не е известно как точно лъвът успя да се измъкне от заграждението и да избяга на улицата, където нападна няколко души. Въоръжен охранител на жилищен комплекс трябваше да унищожи агресивното животно, за да предотврати нови атаки. На мястото пристигнала полиция.

Няма информация за състоянието на пострадалите.

Pet lion shot dead after escaping from house in Lahore#ARYNews https://t.co/dhzAwfaHdb