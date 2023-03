Лондон: Русия си е върнала частично подстъпите към град Кременная

Р усия си е върнала частично подстъпите към Кременная в западната част на Луганска област в Източна Украйна, заяви британското военно разузнаване, предаде БТА.

В сводката, публикувана всеки ден в "Туитър", днес се отбелязва, че от началото на този месец

се водят тежки сражения в някои райони по протежение на фронтовата линия между този град и Сватово. Руският контрол върху Кременная бе под непосредствена заплаха от страна на украинските въоръжени сили по-рано тази година, припомня британското военно разузнаване.

