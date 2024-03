Британското разузнаване: Русия готви етническо прочистване на окупираните украински територии

Р усия се опитва да направи необратима интеграцията на окупираните украински територии и може да започне да депортира украинците, отказващи да се завяват като руснаци и да вземат руски паспорти. За това предупреждава последният доклад на Британското разузнаване, публикуван в X.

Според руското вътрешно министерство около 2,8 милиона души в окупираните украински територии са съгласили да получат руски паспорти. Без такива, хората там нямат достъп до социални и здравни услуги.

За сравнение населението на окупираните от Русия територии преди войната в Украйна беше близо 10 млн. души.

През април 2023 г. руският президент Владимир Путин издаде указ, според който отказалите да се обявят за руснаци и да вземат руски паспорти ще бъдат третирани като лица без гражданство и имат право да останат в окупираните територии само до 1 юли 2024 г.

Има реалистична възможност те да бъдат задържани и депортирани, посочва британското разузнаване.

Оттам цитират заместник-председателя на Съветът за национална сигурност на Русия Дмитрий Медведев, който заяви, че лицата могат да бъде депортиран в отдалечени руски райони.

Кремъл води безпощадна политика на русификация в окупираните украински територии, подчертават от британското разузнаване.

Друг указ, издаден на 26 февруари 2024 г., включва превзетите от руската армия части от Украйна в Южния военен окръг. Това позволява мобилизирането на местното население в армията на Русия.

