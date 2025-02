Летището в Брюксел ще спре работа почти изцяло в четвъртък

Л етище "Завентем" в Брюксел ще спре работа почти изцяло в четвъртък заради националния протест срещу икономическата политика на новото федерално правителство, съобщиха местни медии, като се позоваха на изявление на ръководството на аерогарата.

В този ден няма да бъде изпълнен нито един заминаващ полет от столичното летище. Очаква се липсата на достатъчно служители по обработката на багажите и по сигурността да наложи да бъдат отменени повечето пристигащи по разписание полети за деня.

⚠ 13 Feb #NationalManifestation. To ensure the safety of our passengers & staff, all departing passenger flights have been cancelled on Thursday 13/02. Cancellations are also possible on arriving flights. Impacted passengers will be notified by their airline. #brusselsairport… pic.twitter.com/JhxbIRrr01