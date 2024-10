Летище въвежда максимално време за прегръдки

Л етището в Нова Зеландия ограничи прегръдките в зоната за заминаващи до максимум три минути, като на всички, които искат да се сбогуват по-дълго, се казва да отидат на паркинга.

Международното летище „Дънидин“ на Южния остров на Нова Зеландия обяви промяната на правилата миналия месец като част от по-широките усилия за подобряване на безопасността и поддържане на движението в зоната, съобщават местните медии.

Издигнати са табели, които информират хората, изпращащи близките си, че новото правило е „Максимално време за прегръдка три минути“ или „Трудно е да се каже сбогом, затова го направете бързо“.

Главният изпълнителен директор на летището Даниел Де Боно заяви пред Радио Нова Зеландия (RNZ), че летищата са „огнища на емоции“ и цитира проучване, според което 20-секундна прегръдка е достатъчна, за да се освободи окситоцинът - „хормонът на любовта“.

Според него бързото придвижване на пътниците позволява на повече хора да получат повече прегръдки.

Един от поставените знаци гласи, че всеки, който иска „по-приятно сбогуване“, трябва да се насочи към паркинга, където е позволено безплатно 15-минутно посещение.

Де Боно каза още, че са се опитали да се забавляват с това съобщение, добавяйки, че то е „предизвикало доста вълнение, имаме доста разговори“.

Реакцията в социалните медии беше смесена.

Dunedin Airport introduces maximum hugging time of three minutes at drop-off zone https://t.co/GhfDb8xPPi