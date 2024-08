К иев и Москва са подготвяли преговори за частично прекратяване на огъня, но те са били прекъснати от настъплението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област. Информация за това се появи за първи път в медиите в средата на август, но френският ежедневник Le Monde подчертава, че сега подготовката на преговорите е потвърдена от официални лица на Киев.

Според източника на редакцията идеята за преговори е възникнала след юнската мирна среща за Украйна.

"Катар предложи енергийни преговори и искаше Русия и Украйна да участват в тях, за да постигнат конкретни, осезаеми резултати. Но неотдавнашната ескалация (украинското нахлуване в Курска област) отложи това решение до второ нареждане. Преговорите трябваше да се проведат в края на август“, разкрива събеседникът на вестника.

Пожелал анонимност украински дипломат подчерта пред Le Monde, че Украйна разчита за мирните преговори на Катар, който "работи с екипа на президента Зеленски от дълго време“. Може би неслучайно срещата на върха в Швейцария се проведе в алпийския курорт Бюргенщок, собственост на катарска хотелска верига.

В същото време, според източника, Украйна е решена да продължи да работи по мирните преговори, но без Русия.

"Може да изглежда странно да се каже, че преговорите за свят без Русия са възможни, но всъщност е така и ние ще работим върху това“, допълни той.

Говорителят на Министерството на външните работи в Москва Мария Захарова отрече провеждането на преки или непреки преговори между Русия и Украйна за сигурността на гражданската критична инфраструктура. В същото време Кремъл заяви, че докато украинците водят офанзива в Курската област, няма да има мирни преговори с Киев.

