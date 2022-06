Лавров в Сърбия: Приятелска среща или провокация?

Р уският външен министър Сергей Лавров се очаква да пристигне в Белград на 7 юни, което би било четвъртото му пътуване от началото на войната в Украйна. По-рано той посети Китай - в началото на март, Индия - в началото на април и Близкия изток (визитата започна на 30 май), пише в коментар белградският вестник "Данас".

Президентът на Сърбия Александър Вучич също потвърди, че с оглед на сегашните обстоятелства посещението на Лавров значително се различава от предишните му визити.

Вучич каза вчера в Братислава, че ситуацията около посещението на Лавров "се усложнява значително".

#Serbia 🇷🇸: On 7 June, Russian FM Sergey Lavrov 🇷🇺 will come to Belgrade for a meeting with Serbian President @AVucic.



This visit will be preceded by a phone call with the Russian president 🇷🇺. On Sunday, Putin and Vucic will discuss the extension of the favourable gas contract. pic.twitter.com/fXeby4MQmu